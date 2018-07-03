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Стосур победила Пэн Шуай и сыграет с Гавриловой на Уимблдоне
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Стосур победила Пэн Шуай и сыграет с Гавриловой на Уимблдоне 

Чемпионат.com 2 часа назад
Австралийская теннисистка Саманта Стосур вышла во второй круг Уимблдона, в двух партиях обыграв представительницу Китая Пэн Шуай со счётом 6:4, 7:5. Продолжительность противостояния составила 1 час 21 минуту. Саманта трижды подала навылет и реализовала 4 из 7 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 3 двойные ошибки и 2 брейка.
За выход в третий круг Уимблдона Стосур поспорит со своей соотечественницей Дарьей Гавриловой, посеянной под 26-м номером. Соревнования в женском одиночном разряде на Уимблдоне завершатся 14 июля.
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