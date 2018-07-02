Серена Уильямс в костюме кошки и другие странные образы теннисисток

В конце мая этого года Серена Уильямс впервые сыграла на турнире Большого шлема после рождения дочери Олимпии. Возвращение удалось: бывшая первая ракетка мира стартовала с побед, но это не единственное, что запомнилось любителям теннисав тот день. 36-летняя американка поразила всех экстравагантным костюмом — черным облегающим комбинезоном женщины-кошки.

Фотография: Legion-Media Серена Уильямс в костюме женщины-кошки

Я называю это костюмом кошки Ваканды. В нем я себя чувствую принцессой воинов. Это круто! — цитирует BBC Серену Уильямс.

Отметим, что Ваканда — это страна из комиксов Marvel, в которой правит супергерой Черная Пантера.

Уильямс не первая теннисистка, которая решила развлечь фанатов таким, надо признаться, рискованным спортивным нарядом. Даже подобные комбинезоны уже надевали до неё.

Так, на Уимблдонском турнире 1985 года в белом костюме-кошки появилась Энн Уайт.

Фотография: Getty Энн Уайт, 1985 год Черный периодически выбирает и российская теннисистка Мария Шарапова . В 2006 году, например, она выступила в маленьком черном платье на Открытом чемпионате США и выиграла!

А как вам вот такой вариант

нижнего белья

спортивного костюма от Винус Уильямс ? Да, в 2010 году теннисистка вышла на корт в рамках Открытого чемпионата Франции в кружевном корсете.

Кошкой, правда дикой, хотела быть и американская теннисистка Бетани Маттек-Сандс. «Леопардовый» образ спортсменка выбрала для игры на Открытом чемпионате США в 2007 году.

Фотография: Getty Бетани Маттек-Сандс

Если вы всегда думали, что джинсовой спортивной одежды не бывает, то Серена Уильямс ещё в 2004 году доказала, что вы ошибались. Джинсовая юбка в сочетании с кроп-топом — поразите всех в спортивном зале (шутка)!