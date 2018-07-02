Ещё
Серена Уильямс в костюме кошки и другие странные образы теннисисток
Далее:
Читайте также:
Ещё

Серена Уильямс в костюме кошки и другие странные образы теннисисток 

Журнал ОК! 1 час назад
В конце мая этого года Серена Уильямс впервые сыграла на турнире Большого шлема после рождения дочери Олимпии. Возвращение удалось: бывшая первая ракетка мира стартовала с побед, но это не единственное, что запомнилось любителям теннисав тот день. 36-летняя американка поразила всех экстравагантным костюмом — черным облегающим комбинезоном женщины-кошки.
Фотография: Legion-Media Серена Уильямс в костюме женщины-кошки
Я называю это костюмом кошки Ваканды. В нем я себя чувствую принцессой воинов. Это круто! — цитирует BBC Серену Уильямс.
Отметим, что Ваканда — это страна из комиксов Marvel, в которой правит супергерой Черная Пантера.
Уильямс не первая теннисистка, которая решила развлечь фанатов таким, надо признаться, рискованным спортивным нарядом. Даже подобные комбинезоны уже надевали до неё.
Так, на Уимблдонском турнире 1985 года в белом костюме-кошки появилась Энн Уайт.
Фотография: Getty Энн Уайт, 1985 год  Черный периодически выбирает и российская теннисистка Мария Шарапова. В 2006 году, например, она выступила в маленьком черном платье на Открытом чемпионате США и выиграла!
А как вам вот такой вариант
нижнего белья
спортивного костюма от Винус Уильямс? Да, в 2010 году теннисистка вышла на корт в рамках Открытого чемпионата Франции в кружевном корсете.
Кошкой, правда дикой, хотела быть и американская теннисистка Бетани Маттек-Сандс. «Леопардовый» образ спортсменка выбрала для игры на Открытом чемпионате США в 2007 году.
Фотография: Getty Бетани Маттек-Сандс
Если вы всегда думали, что джинсовой спортивной одежды не бывает, то Серена Уильямс ещё в 2004 году доказала, что вы ошибались. Джинсовая юбка в сочетании с кроп-топом — поразите всех в спортивном зале (шутка)!
Фотография: Getty Серена Уильямс, 2004 год  Любовь с первого взгляда: Серена Уильямс и ещё 9 звёзд рассказали, как это было у них  Кстати говоря, сегодня, 2 июля, стартует престижнейшее соревнование в истории тенниса — Уимблдон. В рамках турнира «женские» игры проведут сестры Уильямс, Мария Шарапова, Симона Халеп, Дарья Касаткина и многие другие. Интересно, удивят ли теннисистки своими нарядами на Уимблдоне этого года?
Журнал ОК!: последние новости
Наталия Орейро стала россиянкой Кришлтиану Роналду познакомился с русскими традициями (видео) Рамзан Кадыров иронично прокомментировал песню Семена Слепакова про него
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На Украине попытались очернить сборную России518
Шнуров посвятил стих Акинфееву38
Украина бьется в истерике после победы России17
Как Запад отреагировал на триумф сборной России558
Черчесов в молодости2
Видео
03:34
«Повезло»: Канчельскис осудил Черчесова
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:23
«Мы будем играть с лучшей командой на ЧМ»
Футбол Прочее
10:08
На Украине попытались очернить сборную России
ЧМ по футболу 2018
03:31
В победе сборной усмотрели заслугу Мутко
Футбол ЧМ по футболу 2018
10:08
Объявлен состав сборной России на матч против Испании
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:30
Шнуров посвятил стих Акинфееву
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:28
Как Запад отреагировал на триумф сборной России
Футбол Статьи
00:23
Сборная России празднует победу в раздевалке
ЧМ по футболу 2018
04:28
Секс-революция на ЧМ: Мужчины перессорились из-за россиянок
ЧМ по футболу 2018
03:54
Спортивные рекорды, которые невозможно побить
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение