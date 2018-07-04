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Букмекеры: Бертенс выбьет Блинкову во втором круге Уимблдона
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Букмекеры: Бертенс выбьет Блинкову во втором круге Уимблдона 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: ТАСС
Российская теннисистка Анна Блинкова вышла во второй круг Уимблдона, в трёх сетах одержав волевую победу над китаянкой Ван Яфань со счётом 6:7, 6:4, 6:4. Следующей соперницей Блинковой 4 июля станет 20-я сеяная, голландка Кики Бертенс.
Согласно котировкам, у россиянки меньше шансов на победу в этом матче. Победа Блинковой оценивается коэффициентом 2.90, победа с форой «+3,5» гейма — 2.00. Если Бертенс сумеет победить, сыграет ставка с коэффициентом 1.40. На то, что она отыграет фору в 3,5 гейма, можно поставить за 1.81. Ставки на то, что для определения победителя потребуется третий сет, принимаются за 2.50.
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