Ещё
Россиянка Родина вышла во второй круг Уимблдонского теннисного турнира
Далее:
Читайте также:
Ещё

Россиянка Родина вышла во второй круг Уимблдонского теннисного турнира 

ТАСС 48 минут назад
Фото: ТАСС
ЛОНДОН, 2 июля. /ТАСС/. Россиянка Евгения Родина обыграла немку Антонию Лоттнер в первом круге Уимблдонского теннисного турнира — третьего в сезоне турнира серии Большого шлема (общий призовой фонд — $45 млн), который проходит в Великобритании.
Встреча завершилась со счетом 3:6, 7:5, 6:4 в пользу 29-летней россиянки, отобравшейся в основную сетку турнира через квалификацию, как и ее соперница. Ранее теннисистки встречались между собой один раз на турнире в голландском Хертогенбосе. Тогда Родина одержала победу.
Во втором круге россиянка сыграет с румынкой Сораной Кырстя. Родина повторила свой лучший результат на турнирах серии Большого шлема. До этого она трижды выходила во второй раунд Открытого чемпионата США (2015-2017).
Уимблдон завершится 15 июля.
ТАСС: последние новости
Мария Шарапова поднялась на 22-е место в рейтинге WTA Британский теннисист Энди Маррей снялся с Уимблдона Шарапова подтвердила свое участие в турнире WTA в Тяньцзине
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На Украине попытались очернить сборную России518
Шнуров посвятил стих Акинфееву38
Украина бьется в истерике после победы России17
Как Запад отреагировал на триумф сборной России558
Черчесов в молодости2
Видео
03:34
«Повезло»: Канчельскис осудил Черчесова
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:23
«Мы будем играть с лучшей командой на ЧМ»
Футбол Прочее
10:08
На Украине попытались очернить сборную России
ЧМ по футболу 2018
03:31
В победе сборной усмотрели заслугу Мутко
Футбол ЧМ по футболу 2018
10:08
Объявлен состав сборной России на матч против Испании
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:30
Шнуров посвятил стих Акинфееву
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:28
Как Запад отреагировал на триумф сборной России
Футбол Статьи
00:23
Сборная России празднует победу в раздевалке
ЧМ по футболу 2018
04:28
Секс-революция на ЧМ: Мужчины перессорились из-за россиянок
ЧМ по футболу 2018
03:54
Спортивные рекорды, которые невозможно побить
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение