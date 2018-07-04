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Векич победила Петерсон во втором круге Уимблдона
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Векич победила Петерсон во втором круге Уимблдона 

Чемпионат.com 2 часа назад
Хорватская теннисистка Донна Векич вышла в третий круг Уимблдона, в двух партиях обыграв представительницу Швеции Ребекку Петерсон со счётом 7:5, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 24 минуты. Донна 4 раза подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 4 из 8 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 4 эйса, 1 двойная ошибка и 2 брейка.
За выход в четвёртый круг соревнований Векич поспорит с бельгийкой Яниной Викмайер. Соревнования в женском одиночном разряде на Уимблдоне завершатся 14 июля.
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