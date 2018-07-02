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Южный сыграл в самом старом матче на турнире «Большого шлема» за 40 лет
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Южный сыграл в самом старом матче на турнире «Большого шлема» за 40 лет 

SPORT24.ru 1 час назад
Россиянин Михаил Южный принял участие в самом возрастном матче на турнирах «Большого шлема» за последние 40 лет. В его игре с Иво Карловичем средний возраст спортсменов составил 37 лет и 8 месяцев. Самому Южному на момент матча было 36 лет, Карловичу — 39.
Южный и Карлович встречаются в рамках первого круга «Уимблдона». На данный момент завершился один сет, который россиянин выиграл со счетом 6:4.
В последний раз средний возраст участников матча «Большого шлема» был выше на Открытом чемпионате Австралии в 1978 году: в игре Кена Розуолла и Шервуда Стюарта средний возраст равнялся 38 годам и 4 месяцам.
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