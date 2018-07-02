Южный сыграл в самом старом матче на турнире «Большого шлема» за 40 лет

Россиянин Михаил Южный принял участие в самом возрастном матче на турнирах «Большого шлема» за последние 40 лет. В его игре с Иво Карловичем средний возраст спортсменов составил 37 лет и 8 месяцев. Самому Южному на момент матча было 36 лет, Карловичу — 39. Южный и Карлович встречаются в рамках первого круга «Уимблдона». На данный момент завершился один сет, который россиянин выиграл со счетом 6:4. В последний раз средний возраст участников матча «Большого шлема» был выше на Открытом чемпионате Австралии в 1978 году: в игре Кена Розуолла и Шервуда Стюарта средний возраст равнялся 38 годам и 4 месяцам.