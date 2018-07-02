Ещё
Макарова и Возняцки стали соперницами во 2-м круге Уимблдона
Далее:
Читайте также:
Ещё

Макарова и Возняцки стали соперницами во 2-м круге Уимблдона 

Чемпионат.com 41 минуту назад
Фото: ТАСС
Российская теннисистка Екатерина Макарова вышла во второй круг Уимблдона. В стартовом матче Макарова в трёх сетах обыграла хорватку Петру Мартич со счётом 7:6, 2:6, 6:3. Матч продолжался 2 часа 8 минут. Макарова дважды подала навылет, допустила 7 двойных ошибок и реализовала 4 из 10 брейк-пойнтов. На счету Мартич 12 эйсов, 3 ошибки на подаче и 5 брейков.
В другой встрече первого круга вторая ракетка соревнований, датчанка Каролина Возняцки, разгромила Варвару Лепченко из США со счётом 6:0, 6:3.
За выход в третий круг Уимблдона Макарова и Возняцки сыграют между собой.
Чемпионат.com: последние новости
Текстовая онлайн-трансляция матча Александрова — Азаренко на Уимблдоне Отечественная сборная вышла в 1/4 финала чемпионата мира впервые с 1970 года Согласно котировкам, Донской уступит Кольшрайберу на старте Уимблдона
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Месси сбежал с базы сборной после поражения на ЧМ11
На Украине попытались очернить сборную России702
Как Запад отреагировал на триумф сборной России562
Стало известно место для памятника Акинфееву74
Украина бьется в истерике после победы России33
Видео
03:34
«Повезло»: Канчельскис осудил Черчесова
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:00
Месси сбежал с базы сборной после поражения на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:30
«Ничего особенного»: Мутко о победе России над Испанией
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:11
«Если наши выиграют у хорватов, начнем худеть»
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:23
«Мы будем играть с лучшей командой на ЧМ»
Футбол Прочее
10:08
На Украине попытались очернить сборную России
ЧМ по футболу 2018
00:30
Стало известно место для памятника Акинфееву
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:31
В победе сборной усмотрели заслугу Мутко
Футбол ЧМ по футболу 2018
10:08
Объявлен состав сборной России на матч против Испании
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:30
Шнуров посвятил стих Акинфееву
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение