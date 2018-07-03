Турниры по большому теннису организуют в районе

На корте, расположенном на Ковровом переулке, дом 15, проведут любительские турниры по большому теннису 7 и 8 июля.

К участию приглашаются все желающие. В первый день турнира встретятся соперники в парном разряде, а во втором — теннисисты сыграют в матчах один на один.

— Для участия нужна предварительная регистрация по телефону нашего клуба. Однако мы сможем записать теннисистов в день проведения турнира, если будут свободные места, — проинформировала заместитель председателя Теннисного клуба «Таганский» Елена Гусева

Турнир стартует в 10:00. Всех спортсменов просят прийти заранее. С собой необходимо принести ракетку и мяч. Турниры проведут по адресу: Ковров переулок, дом 15.