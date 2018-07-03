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Турниры по большому теннису организуют в районе
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Турниры по большому теннису организуют в районе 

Управа Таганского района города Москвы 3 часа назад
Фото: Управа Таганского района города Москвы
На корте, расположенном на Ковровом переулке, дом 15, проведут любительские турниры по большому теннису 7 и 8 июля.
К участию приглашаются все желающие. В первый день турнира встретятся соперники в парном разряде, а во втором — теннисисты сыграют в матчах один на один.
— Для участия нужна предварительная регистрация по телефону нашего клуба. Однако мы сможем записать теннисистов в день проведения турнира, если будут свободные места, — проинформировала заместитель председателя Теннисного клуба «Таганский» Елена Гусева.
Турнир стартует в 10:00. Всех спортсменов просят прийти заранее. С собой необходимо принести ракетку и мяч. Турниры проведут по адресу: Ковров переулок, дом 15.
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