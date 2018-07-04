Ещё
Кар. Плишкова победила Азаренко во втором круге Уимблдона
Далее:
Читайте также:
Ещё
«Результаты допинговых тестов россиян отвратительны»
«Результаты допинговых тестов россиян отвратительны»

Кар. Плишкова победила Азаренко во втором круге Уимблдона 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Чешская теннисистка Каролина Плишкова (7) вышла в третий круг Уимблдона, в двух партиях обыграв представительницу Беларуси Викторию Азаренко со счётом 6:3, 6:3. Продолжительность поединка составила 1 час 12 минут. Каролина дважды подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 3 из 7 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 2 двойные ошибки и ни одного брейка.
«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию противостояния: текстовая онлайн-трансляция матча Кар. Плишкова — Азаренко на Уимблдоне.
За выход в четвёртый круг Плишкова поспорит с румынкой Михаэлой Бузэрнеску (29).
Чемпионат.com: последние новости
Кис и Бузэрнеску стали участницами третьего круга Уимблдона Дулгеру обыграла Кр. Плишкову и может встретиться с В. Уильямс на Уимблдоне Векич победила Петерсон во втором круге Уимблдона
Комментарии  Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Результаты допинговых тестов россиян отвратительны»228
Стал известен следующий клуб Дзюбы21
В Москве избили и госпитализировали иностранного фаната13
Головин объяснил пенальти с закрытыми глазами4
Макаревич прокомментировал «победобесие» в РФ457
Видео
00:56
Головин объяснил пенальти с закрытыми глазами
Футбол
01:24
В футболе разразился новый допинговый скандал
Футбол Легкая атлетика
03:34
«Повезло»: Канчельскис осудил Черчесова
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:44
Стал известен следующий клуб Дзюбы
Футбол
00:30
Стало известно, кто научил Акинфеева легендарному сейву
Футбол Прочее
01:53
Английские фанаты устроили драку в метро
Футбол ЧМ по футболу 2018
10:06
Что вы не знали о футбольном первенстве
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:43
Английские болельщики: в России очень дружелюбные люди
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:23
«Результаты допинговых тестов россиян отвратительны»
Футбол
01:00
Месси сбежал с базы сборной после поражения на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение