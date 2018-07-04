Кар. Плишкова победила Азаренко во втором круге Уимблдона 

Чешская теннисистка Каролина Плишкова (7) вышла в третий круг Уимблдона, в двух партиях обыграв представительницу Беларуси Викторию Азаренко со счётом 6:3, 6:3. Продолжительность поединка составила 1 час 12 минут. Каролина дважды подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 3 из 7 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 2 двойные ошибки и ни одного брейка.
«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию противостояния: текстовая онлайн-трансляция матча Кар. Плишкова — Азаренко на Уимблдоне.
За выход в четвёртый круг Плишкова поспорит с румынкой Михаэлой Бузэрнеску (29).