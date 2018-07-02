Россиянка Александрова не смогла выйти во второй круг Уимблдонского теннисного турнира

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:4), 6:3 в пользу 28-летней белоруски, отобравшейся в основную сетку турнира через квалификацию, как и ее соперница. Ранее теннисистки между собой не играли.

Во втором круге Азаренко сыграет с чешкой Каролиной Плишковой, которая посеяна на этом турнире под седьмым номером.

Александрова занимает 110-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Азаренко выиграла девять турниров WTA, она идет на 87-й строчке.

Уимблдон завершится 15 июля.