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Россиянка Александрова не смогла выйти во второй круг Уимблдонского теннисного турнира
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Россиянка Александрова не смогла выйти во второй круг Уимблдонского теннисного турнира 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ТАСС
ЛОНДОН, 2 июля. /ТАСС/. Россиянка Екатерина Александрова уступила белоруске Виктории Азаренко в первом круге Уимблдона — третьего в сезоне турнира серии Большого шлема (общий призовой фонд — $45 млн), который проходит в Великобритании.
Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:4), 6:3 в пользу 28-летней белоруски, отобравшейся в основную сетку турнира через квалификацию, как и ее соперница. Ранее теннисистки между собой не играли.
Во втором круге Азаренко сыграет с чешкой Каролиной Плишковой, которая посеяна на этом турнире под седьмым номером.
Александрова занимает 110-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Азаренко выиграла девять турниров WTA, она идет на 87-й строчке.
Уимблдон завершится 15 июля.
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