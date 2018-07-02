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С. Уильямс выиграла стартовый матч Уимблдона у голландки Рус
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С. Уильямс выиграла стартовый матч Уимблдона у голландки Рус 

Чемпионат.com 1 час назад
Американская теннисистка Серена Уильямс вышла во второй круг Уимблдона. В матче первого круга турнира 25-я ракетка соревнований в двух партиях победила голландку Аранчу Рус со счётом 7:5, 6:3. Матч продолжался 1 час 27 минут. Уильямс 5 раз подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 4 брейк-пойнта из 9. На счету Рус 1 эйс, 4 ошибки на подаче и 2 брейка.
Во втором круге Уимблдонского теннисного турнира Уильямс сыграет с победительницей матча Тереза Шмиткова (Чехия, WC) — Виктория Томова (Болгария, Q).
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