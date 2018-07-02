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Бертенс, Кумкхум и Петерсон вышли во 2-й круг Уимблдона
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Бертенс, Кумкхум и Петерсон вышли во 2-й круг Уимблдона 

Чемпионат.com 1 час назад
Голландская теннисистка Кики Бертенс уверенно вышла во второй круг Уимблдона. Во встрече первого круга 20-я ракетка турнира Бертенс в двух сетах обыграла чешку Барбору Штефкову, начавшую соревнования с квалификации, со счётом 6:3, 6:2. Матч продолжался 1 час и 1 минуту. Бертенс 9 раз подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 4 из 6 брейк-пойнтов. На счету Штефковой один эйс, одна ошибка на подаче и ни одного брейка.
Также во второй круг вышла Луксика Кумкхум из Таиланда, которая обыграла американку Бернарду Перу со счётом 4:6, 6:2, 6:3, и шведка Ребекка Петерсон, на двух тай-брейках взявшая верх над словачкой Викторией Кужмовой — 7:6, 7:6.
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