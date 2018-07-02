Бертенс, Кумкхум и Петерсон вышли во 2-й круг Уимблдона

Голландская теннисистка Кики Бертенс уверенно вышла во второй круг Уимблдона. Во встрече первого круга 20-я ракетка турнира Бертенс в двух сетах обыграла чешку Барбору Штефкову, начавшую соревнования с квалификации, со счётом 6:3, 6:2. Матч продолжался 1 час и 1 минуту. Бертенс 9 раз подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 4 из 6 брейк-пойнтов. На счету Штефковой один эйс, одна ошибка на подаче и ни одного брейка.