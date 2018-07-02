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Монфис установил рекорд Уимблдона по скорости подачи
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Монфис установил рекорд Уимблдона по скорости подачи 

SPORT24.ru 33 минуты назад
Французский теннисист Гаэль Монфис установил рекорд Уимблдона по скорости подачи, сообщает Daily Mail. В матче первого круга против своего соотечественника Ришара Гаске 31-летний спортсмен совершил подачу со скоростью 150 миль/час, что эквивалентно 241,4 км/час.
До этого рекорд принадлежал американцу Тейлору Денту, который в 2010 году подал со скоростью 148 миль/час (238,1 км/час).
Примечательно, что Монфис никогда не отличался мощнейшей подачей. В настоящий момент в матче идет второй сет. Первая партия осталась за Монфисом со счетом 7:6 (8:6).
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