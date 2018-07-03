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Дель Потро и Александр Зверев — во втором круге Уимблдона
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Дель Потро и Александр Зверев — во втором круге Уимблдона 

Спорт-Экспресс 19 часов назад
Фото: LiveSport.Ru
Аргентинец Хуан Мартин Дель Потро выиграл у Петера Гойовчика в первом круге Уимблдонского турнира. Также во вторй круг пробился Александр Зверев, одолевший Джеймса Дакуорта.
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 34 000 000 фунтов
Открытые корты, трава
Мужчины
Одиночный разряд
Первый круг
Раду Албот (Молдавия) — Пабло Карреньо Буста (Испания, 20) — 3:6, 6:0, 6:7 (5:7), 6:2, 6:1  Фелисиано Лопес (Испания) — Федерико Дельбонис (Аргентина) — 6:3, 6:4, 6:2  Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина, 27) — Максимилиан Мартерер (Германия) — 6:3, 6:2, 6:4  Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина, 5) — Петер Гойовчик (Германия) — 6:3, 6:4, 6:3  Бернард Томич (Австралия, LL) — Хуберт Хуркач (Польша, LL) — 6:4, 6:2, 7:6 (7:2)
Кеи Нишикори (Япония, 24) — Кристиан Харрисон (США, Q) — 6:2, 4:6, 7:6 (7:3), 6:2  Иржи Веселы (Чехия) — Флориан Майер (Германия) — 7:6 (7:3), 6:4, 4:6, 6:1  Кайл Эдмунд (Великобритания, 21) — Алекс Болт (Австралия, Q) — 6:2, 6:3, 7:5  Эрнест Гулбис (Латвия, Q) — Джей Кларк (Великобритания, WC) — 4:6, 6:3, 7:6 (7:3), 3:6, 6:4  Диего Шварцман (Аргентина, 14) — Мирза Башич (Босния и Герцеговина) — 6:3, 6:2, 6:1  Александр Зверев (Германия, 4) — Джеймс Дакуорт (Австралия) — 7:5, 6:2, 6:0  Брэдли Клан (США, Q) — Юити Сугита (Япония) — 2:6, 7:6 (8:6), 6:2, 6:2  Тэйлор Фритц (США) — Лоренцо Сонего (Италия, LL) — 3:6, 6:3, 6:2, 6:2
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