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Чорич: Медведев провел матч намного лучше меня
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Чорич: Медведев провел матч намного лучше меня 

LiveSport.Ru 1 час назад
Фото: LiveSport.Ru
Хорватский теннисист Борна Чорич, получивший 16-й номер при посеве, прокомментировал свое поражение в поединке первого раунда Уимблдона от россиянина Даниила Медведева — 6:7 (6:8), 2:6, 2:6.
«В этот раз остается констатировать, что Медведев провел матч намного лучше меня. В первой партии у меня был сетбол, поэтому я сам себя настроил, что в случае неудачи все может повернуться в пользу соперника. В итоге я уступил в этой партии, после чего уровень моей игры оставлял желать лучшего. Медведев, в свою очередь, ощутимо прибавил», — цитирует Чорича пресс-служба АТР.
Во втором раунде 22-летний россиянин сразится с испанцем Гильермо Гарсией-Лопесом.
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