Чорич: Медведев провел матч намного лучше меня

Хорватский теннисист Борна Чорич , получивший 16-й номер при посеве, прокомментировал свое поражение в поединке первого раунда Уимблдона от россиянина Даниила Медведева — 6:7 (6:8), 2:6, 2:6.

«В этот раз остается констатировать, что Медведев провел матч намного лучше меня. В первой партии у меня был сетбол, поэтому я сам себя настроил, что в случае неудачи все может повернуться в пользу соперника. В итоге я уступил в этой партии, после чего уровень моей игры оставлял желать лучшего. Медведев, в свою очередь, ощутимо прибавил», — цитирует Чорича пресс-служба АТР.

Во втором раунде 22-летний россиянин сразится с испанцем Гильермо Гарсией-Лопесом.