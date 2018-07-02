Каземиру пропустит четвертьфинал ЧМ-2018

Полузащитник сборной Бразилии Каземиру не сможет помочь своей команде в матче 1/4 финала чемпионата мира. Во встрече 1/8 финала против Мексики (2:0) хавбек получил желтую карточку, которая стала для него второй на турнире.

Таким образом, он будет дисквалифицирован на матч, который состоится 6 июля в Казани. Соперником бразильцев по четвертьфиналу будет победитель игры Бельгия — Япония, которая проходит в эти минуты.

Бразилия — Мексика

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