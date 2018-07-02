Российская теннисистка Кузнецова не смогла выйти во второй круг Уимблдонского турнира

ЛОНДОН, 2 июля. / ТАСС /. Россиянка Светлана Кузнецова проиграла чешке Барборе Стрыцовой в первом круге Уимблдона — третьего в сезоне турнира серии Большого шлема (общий призовой фонд — $45 млн), который проходит на травяных кортах Лондона.

Встреча продолжалась 1 час 57 минут и завершилась со счетом 7:6 (8:6), 7:5 в пользу чешки, посеянной на турнире под 23-м номером. Третий раз теннисистки играли друг с другом. Стрыцова впервые одержала победу.

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Кузнецова является двукратной победительницей турниров серии Большого шлема, в 2004 году она выиграла Открытый чемпионат США, в 2009 году — Открытый чемпионат Франции. Текущий Уимблдонский турнир стал 15-м в карьере россиянки, она дебютировала на турнире в Лондоне в 2003 году. Лучшим ее результатом на Уимблдоне является выход в четвертьфинал соревнований (2003, 2005, 2007, 2017).

Кузнецова на данный момент занимает 57-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). После вылета с Уимблдона россиянка вылетит из первой сотни рейтинга впервые с 2002 года.

Уимблдонский турнир завершится 15 июля.