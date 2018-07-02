Ещё
Российская теннисистка Кузнецова не смогла выйти во второй круг Уимблдонского турнира
Далее:
Читайте также:
Ещё

Российская теннисистка Кузнецова не смогла выйти во второй круг Уимблдонского турнира 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
ЛОНДОН, 2 июля. /ТАСС/. Россиянка Светлана Кузнецова проиграла чешке Барборе Стрыцовой в первом круге Уимблдона — третьего в сезоне турнира серии Большого шлема (общий призовой фонд — $45 млн), который проходит на травяных кортах Лондона.
Встреча продолжалась 1 час 57 минут и завершилась со счетом 7:6 (8:6), 7:5 в пользу чешки, посеянной на турнире под 23-м номером. Третий раз теннисистки играли друг с другом. Стрыцова впервые одержала победу.
Во втором круге Стрыцова сыграет с украинской теннисисткой Лесей Цуренко.
Кузнецова является двукратной победительницей турниров серии Большого шлема, в 2004 году она выиграла Открытый чемпионат США, в 2009 году — Открытый чемпионат Франции. Текущий Уимблдонский турнир стал 15-м в карьере россиянки, она дебютировала на турнире в Лондоне в 2003 году. Лучшим ее результатом на Уимблдоне является выход в четвертьфинал соревнований (2003, 2005, 2007, 2017).
Кузнецова на данный момент занимает 57-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). После вылета с Уимблдона россиянка вылетит из первой сотни рейтинга впервые с 2002 года.
Уимблдонский турнир завершится 15 июля.
ТАСС: последние новости
Российская теннисистка Макарова вышла во второй круг Уимблдона Российский теннисист Южный проиграл в первом круге Уимблдона Мария Шарапова поднялась на 22-е место в рейтинге WTA
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стало известно, кто научил Акинфеева легендарному сейву36
Как Запад отреагировал на триумф сборной России571
У игрока российской сборной выявили серьезную травму22
Россиянин поставил на Испанию и проиграл почти 2 млн16
Украина бьется в истерике после победы России47
Видео
03:34
«Повезло»: Канчельскис осудил Черчесова
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:30
Стало известно, кто научил Акинфеева легендарному сейву
Футбол Прочее
00:43
Английские болельщики: в России очень дружелюбные люди
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:00
Месси сбежал с базы сборной после поражения на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:30
«Ничего особенного»: Мутко о победе России над Испанией
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:11
«Если наши выиграют у хорватов, начнем худеть»
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:23
«Мы будем играть с лучшей командой на ЧМ»
Футбол Прочее
10:08
На Украине попытались очернить сборную России
ЧМ по футболу 2018
00:30
Стало известно место для памятника Акинфееву
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:31
В победе сборной усмотрели заслугу Мутко
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение