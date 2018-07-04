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Албот обыграл Бедене во втором круге Уимблдона, матч длился больше четырёх часов
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Албот обыграл Бедене во втором круге Уимблдона, матч длился больше четырёх часов 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Теннисист из Молдовы Раду Албот вышел в третий круг Уимблдона, в пяти сетах обыграв словенца Аляжа Бедене со счётом 6:2, 4:6, 7:6 (7:3), 5:7, 6:3.
Продолжительность поединка составила 4 часа 20 минут. Победитель выполнил 8 подач навылет, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 6 брейк-пойнтов из 21. Бедене записал на свой счёт 25 эйсов и 8 ошибок на подаче, у него 15 упущенных брейк-пойнтов.
В третьем круге травяного мэйджора Албот встретится с победителем матча Джон Иснер (США, 9) — Рубен Бемельманс (Бельгия, Q).
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