Албот обыграл Бедене во втором круге Уимблдона, матч длился больше четырёх часов

Теннисист из Молдовы Раду Албот вышел в третий круг Уимблдона, в пяти сетах обыграв словенца Аляжа Бедене со счётом 6:2, 4:6, 7:6 (7:3), 5:7, 6:3.

Продолжительность поединка составила 4 часа 20 минут. Победитель выполнил 8 подач навылет, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 6 брейк-пойнтов из 21. Бедене записал на свой счёт 25 эйсов и 8 ошибок на подаче, у него 15 упущенных брейк-пойнтов.