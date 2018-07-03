Бедене, Харрисон и Бемельманс вышли во 2-й круг Уимблдона

Словенский теннисист Аляж Бедене вышел во второй круг Уимблдона. Во встрече первого круга Бедене в четырёх сетах обыграл британца Кэмерона Норри со счётом 4:6, 7:6 (7:4), 7:6 (7:4), 6:4. Матч продолжался 2 часа 49 минут. Бедене 17 раз подал навылет, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 3 брейк-пойнта из 9. На счету Норри 8 эйсов, 3 ошибки на подаче и 3 брейка.