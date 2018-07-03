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Бедене, Харрисон и Бемельманс вышли во 2-й круг Уимблдона
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Бедене, Харрисон и Бемельманс вышли во 2-й круг Уимблдона 

Чемпионат.com 59 минут назад
Словенский теннисист Аляж Бедене вышел во второй круг Уимблдона. Во встрече первого круга Бедене в четырёх сетах обыграл британца Кэмерона Норри со счётом 4:6, 7:6 (7:4), 7:6 (7:4), 6:4. Матч продолжался 2 часа 49 минут. Бедене 17 раз подал навылет, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 3 брейк-пойнта из 9. На счету Норри 8 эйсов, 3 ошибки на подаче и 3 брейка.
Также во второй круг вышли американец Райан Харрисон, обыгравший испанца Роберто Карбальес-Баэну со счётом 6:1, 6:4, 6:2, и бельгиец Рубен Бемельманс (Q), взявший верх над американцем Стивом Джонсоном — 7:5, 6:3, 4:6, 6:7 (0:7), 8:6.
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