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61 эйс не спас Карловича от поражения в матче со Штруффом на Уимблдоне
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61 эйс не спас Карловича от поражения в матче со Штруффом на Уимблдоне 

Чемпионат.com 53 минуты назад
Фото: Российский стадион
Немец Ян-Леннард Штруфф во втором круге Уимблдона одержал волевую победу над хорватом Иво Карловичем. Поединок продолжался 3 часа 55 минут и завершился со счётом 6:7 (5:7), 3:6, 7:6 (7:4), 7:6 (7:4), 13:11 в пользу 28-летнего уроженца Варштайна, занимающего 64-е место в рейтинге АТР. Ян-Леннард исполнил 31 эйс, допустил 7 двойных ошибок, реализовал 1 брейк-пойнт из 6 и проиграл 1 гейм на своей подаче. 39-летний Карлович сделал 61 эйс при 6 двойных.
В третьем круге Штруфф сыграет со швейцарцем Роджером Федерером (1).
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