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Михаил Южный проиграл в первом круге Уимблдонского теннисного турнира
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Михаил Южный проиграл в первом круге Уимблдонского теннисного турнира 

Российский стадион 2 часа назад
Фото: Российский стадион
Российский теннисист Михаил Южный уступил хорвату Иво Карловичу в первом круге Уимблдона — третьего в сезоне турнира серии Большого шлема (общий призовой фонд — $45 млн), который проходит в Лондоне.
Встреча завершилась со счетом 4:6, 7:5, 7:6 (9:7), 6:3 в пользу 39-летнего представителя Хорватии. Ранее теннисисты играли между собой шесть раз. С учетом завершившейся игры счет личных встреч в пользу 36-летнего россиянина — четыре победы при двух поражениях.
Во втором круге Карлович сыграет с немцем Яном-Леннардом Штруффом.
Карлович находится на 112-й строчке рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Россиянин располагается на 102-м месте.
Российский стадион: последние новости
Сегодня стартует Уимблдонский теннисный турнир. Состав российских участников Мария Шарапова поднялась на 22-е место в рейтинге WTA Светлана Кузнецова не смогла выйти во второй круг Уимблдонского теннисного турнира
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