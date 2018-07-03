Павлюченкова выиграет у Се Шувэй на старте Уимблдона, уверены эксперты

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова 3 июля сразится с Се Шувэй (Китайский Тайбэй) в первом круге женского одиночного разряда Уимблдона.

Согласно котировкам, у Анастасии больше шансов на победу в этом матче. Победа Павлюченковой оценивается коэффициентом 1.68, победа с форой «-3,5» гейма — 2.15.

Если Се Шувэй сумеет победить, сыграет ставка с коэффициентом 2.15. На то, что она сумеет удержать фору в 3,5 гейма, можно поставить за 1.62.

Вероятность третьего сета в матче оценена коэффициентом 2.30.