Ещё
Павлюченкова выиграет у Се Шувэй на старте Уимблдона, уверены эксперты
Далее:
Читайте также:
Ещё

Павлюченкова выиграет у Се Шувэй на старте Уимблдона, уверены эксперты 

Чемпионат.com 1 час назад
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова 3 июля сразится с Се Шувэй (Китайский Тайбэй) в первом круге женского одиночного разряда Уимблдона.
Согласно котировкам, у Анастасии больше шансов на победу в этом матче. Победа Павлюченковой оценивается коэффициентом 1.68, победа с форой «-3,5» гейма — 2.15.
Если Се Шувэй сумеет победить, сыграет ставка с коэффициентом 2.15. На то, что она сумеет удержать фору в 3,5 гейма, можно поставить за 1.62.
Вероятность третьего сета в матче оценена коэффициентом 2.30.
Чемпионат.com: последние новости
Расписание теннисных матчей Уимблдона-2018. 2 июля Макарова и Возняцки стали соперницами во 2-м круге Уимблдона Куэрри победил Томпсона на старте Уимблдона
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В футболе разразился новый допинговый скандал18
Россиянин поставил на Испанию и проиграл почти 2 млн53
Как Запад отреагировал на триумф сборной России574
Украина бьется в истерике после победы России51
На Украине попытались очернить сборную России765
Видео
03:34
«Повезло»: Канчельскис осудил Черчесова
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:30
Стало известно, кто научил Акинфеева легендарному сейву
Футбол Прочее
00:43
Английские болельщики: в России очень дружелюбные люди
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:00
Месси сбежал с базы сборной после поражения на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:30
«Ничего особенного»: Мутко о победе России над Испанией
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:11
«Если наши выиграют у хорватов, начнем худеть»
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:23
«Мы будем играть с лучшей командой на ЧМ»
Футбол Прочее
10:08
На Украине попытались очернить сборную России
ЧМ по футболу 2018
00:30
Стало известно место для памятника Акинфееву
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:31
В победе сборной усмотрели заслугу Мутко
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение