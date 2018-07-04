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Кис и Бузэрнеску стали участницами третьего круга Уимблдона
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«Результаты допинговых тестов россиян отвратительны»

Кис и Бузэрнеску стали участницами третьего круга Уимблдона 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: Чемпионат.com
Американская теннисистка Мэдисон Кис, посеянная на Уимблдоне под 10-м номером, вышла в третий круг, обыграв представительницу Таиланда Луксику Кумкхум со счётом 6:4, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 16 минут. Мэдисон 6 раз подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 3 из 9 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 4 двойные ошибки и 1 брейк. За выход в четвёртый круг соревнований Кис поспорит с победительницей поединка Сорана Кырстя (Румыния) — Евгения Родина (Россия, Q).
Уимблдон. Женщины. Второй круг Михаэла Бузэрнеску (Румыния, 29) — Кэйти Суон (Великобритания, WC) — 6:0, 6:3.
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