Григор Димитров: Трудно принимать поражения, особенно на Уимблдоне, где у меня все получалось

Шестая ракетка мира Григор Димитров высказался о своем раннем вылете из Уимблдона после поражения в первом круге от Стэна Вавринки из Швейцарии (6:1, 6:7 (5:7), 6:7 (3:7), 4:6).

Стэн Вавринка: Не думал, что обязательно выиграю у Димитрова

«Нет причин для паники, я вообще не такой человек, — приводит слова Димитрова официальный сайт ATP. — Я стараюсь оставаться на позитиве, хотя знаю, что это совсем не просто, особенно когда проигрываешь в начале турнира. Нужно просто сохранять позитив и не загонять себя.

Трудно принимать поражения, особенно на таком турнире, где у меня все получалось раньше. Я побеждал сильных игроков на Центральном корте, проводил с ними упорные матчи».

Отметим, что 27-летний болгарин проиграл в своем стартовом матче на Уимблдоне впервые с 2009 года.