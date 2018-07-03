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Григор Димитров: Трудно принимать поражения, особенно на Уимблдоне, где у меня все получалось
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Григор Димитров: Трудно принимать поражения, особенно на Уимблдоне, где у меня все получалось 

Советский спорт 2 часа назад
Шестая ракетка мира Григор Димитров высказался о своем раннем вылете из Уимблдона после поражения в первом круге от Стэна Вавринки из Швейцарии (6:1, 6:7 (5:7), 6:7 (3:7), 4:6).
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«Нет причин для паники, я вообще не такой человек, — приводит слова Димитрова официальный сайт ATP. — Я стараюсь оставаться на позитиве, хотя знаю, что это совсем не просто, особенно когда проигрываешь в начале турнира. Нужно просто сохранять позитив и не загонять себя.
Трудно принимать поражения, особенно на таком турнире, где у меня все получалось раньше. Я побеждал сильных игроков на Центральном корте, проводил с ними упорные матчи».
Отметим, что 27-летний болгарин проиграл в своем стартовом матче на Уимблдоне впервые с 2009 года.
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