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Азаренко: «Меня в посев не включили, Серену включили. Правила должны быть одинаковые»
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Азаренко: «Меня в посев не включили, Серену включили. Правила должны быть одинаковые» 

SPORT24.ru 57 минут назад
Фото: Чемпионат.com
Белорусская теннисистка Виктория Азаренко прокомментировала решение организаторов Уимблдона предоставить Серене Уильямс 25-й номер посева. В первом круге Уимблдона Азаренко победила Екатерину Александрову. Встреча, продолжавшаяся 1 час 52 минуты, завершилась победой экс-первой ракетки мира со счетом 7:6 (7:4), 6:4. Следующей соперницей Азаренко станет Каролина Плишкова. Отметим, что чешская спортсменка является седьмой сеяной на Уимблдоне.
Азаренко — победительница двух турниров Большого шлема в одиночном разряде и миксте, олимпийская чемпионка 2012 года в миксте, бронзовый призер Олимпийских игр в одиночном разряде, победительница 26 турниров WTA, экс-первая ракетка мира в одиночном разряде.
«В прошлом году меня в посев не включили, а в этот раз Серена попала в посев. Думаю, начат важный разговор. Эта тема привела ко множеству встреч, на которых обсуждались правила и то, как мы можем стать лидером в спорте, ведя лучшую политику по отношению к спортсменкам, ставших мамами.
Я чувствую, что мы двигаемся в правильном направлении. Чувствую, что наши голоса, как и мнение совета игроков, учитываются. Но самое главное, как мне кажется, — правила должны быть одинаковыми для всех», — цитирует Азаренко WTA Insider.
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