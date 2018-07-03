Азаренко: «Меня в посев не включили, Серену включили. Правила должны быть одинаковые»

Азаренко — победительница двух турниров Большого шлема в одиночном разряде и миксте, олимпийская чемпионка 2012 года в миксте, бронзовый призер Олимпийских игр в одиночном разряде, победительница 26 турниров WTA, экс-первая ракетка мира в одиночном разряде.

«В прошлом году меня в посев не включили, а в этот раз Серена попала в посев. Думаю, начат важный разговор. Эта тема привела ко множеству встреч, на которых обсуждались правила и то, как мы можем стать лидером в спорте, ведя лучшую политику по отношению к спортсменкам, ставших мамами.

Я чувствую, что мы двигаемся в правильном направлении. Чувствую, что наши голоса, как и мнение совета игроков, учитываются. Но самое главное, как мне кажется, — правила должны быть одинаковыми для всех», — цитирует Азаренко WTA Insider.