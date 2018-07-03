Азаренко: Серена в посеве? Правила едины не для всех

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко прокомментировала скандальное попадание в посев Уимблдона американки Серены Уильямс , которая находится во второй сотне мирового рейтинга.

«Здесь все ясно. В прошлом сезоне мне не нашлось места в посеве. Серена попала в него сразу после возвращения. Нас ждет серьезная дискуссия по этому поводу. Мы должны найти пути решения данной проблемы. Для этого уже проводилось собрание. Организаторы должны услышать мнение игроков.

Правила сейчас едины не для всех, а ведь это самое главное. Думаю, что мы постепенно придем к этому. Хорошо, что такие вопросы обсуждаются публично», — цитирует Азаренко WTA Insider.

Серена Уильямс получила 25-й номер посева и лишила места 32-ю ракетку мира Доминику Цибулкову.