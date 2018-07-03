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Екатерина Макарова: «В конце матча с Испанией визжали и орали. Было здорово!»
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Екатерина Макарова: «В конце матча с Испанией визжали и орали. Было здорово!» 

Спорт-Экспресс 3 часа назад
Российская теннисистка Екатерина Макарова после победы над Петрой Мартич в первом круге Уимблдона рассказала в интервью Eurosport о том, как болела за сборную России в воскресном матче 1/8 финала чемпионата мира-2018 с Испанией (1:1, по пенальти 4:3).
— Мы смотрели матч от начала до конца всей нашей командой в доме, который арендовали. Я должна была идти массироваться и восстанавливаться, но Евгения Александровна (Манюкова, тренер Макаровой. — Прим. «СЭ») говорит: «Нет, 2 по 15, ты не можешь уйти». Поэтому я досмотрела матч до самого конца. Мы визжали, орали. Было здорово! Они молодцы, — сказала Макарова.
В четвертьфинале чемпионата мира сборная России сыграет с Хорватией. Матч состоится 7 июля в Сочи. Макарова во втором круге Уимблдона встретится с датчанкой Каролин Возняцки.
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