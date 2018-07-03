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Федерер: Наше противостояние с Надалем напоминает Роналду и Месси
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Федерер: Наше противостояние с Надалем напоминает Роналду и Месси 

LiveSport.Ru 2 часа назад
Фото: LiveSport.Ru
Швейцарский теннисист Роджер Федерер прокомментировал свое многолетнее противостояние с испанцем Рафаэлем Надалем, сравнив его с постоянным соперничеством Лионеля Месси и Криштиану Роналду в футболе.
«Нельзя отрицать, что наши разборки напоминают противостояние Роналду и Месси. Они тоже соперничают уже очень давно. Они очень отличаются друг от друга во всем — на поле и за его пределами, но и общего достаточно. Две наших пары очень похожи.
Но хочу заметить, что в теннисе ты сам отвечаешь за свой результат, а вот Роналду и Месси постоянно зависят от действий команды. Их личная игровая форма не всегда является решающим фактором в матче», — цитирует Федерера Tennis World USA.
В настоящий момент Надаль занимает первое место в рейтинге АТР, опережая Федерера на 50 очков.
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