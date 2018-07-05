Ещё
Барти победила Бушар и может сыграть с Касаткиной в 3-м круге Уимблдона
Далее:
Читайте также:
Ещё

Барти победила Бушар и может сыграть с Касаткиной в 3-м круге Уимблдона 

Чемпионат.com 50 минут назад
Австралийская теннисистка Эшли Барти, посеянная на Уимблдоне под 17-м номером, вышла в третий круг, в двух партиях обыграв представительницу Канады Эжени Бушар (Q) со счётом 6:4, 7:5. Продолжительность противостояния составила 1 час 31 минуту. Эшли 9 раз подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 3 из 7 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 5 эйсов, 1 двойная ошибка и 1 брейк. Во второй партии Эшли отыгралась со счёта 2:5.
За выход в четвёртый круг соревнований Барти поспорит с победительницей поединка Юлия Путинцева (Казахстан) — Дарья Касаткина (Россия, 14).
Чемпионат.com: последние новости
Уимблдон. Дьяченко — Шарапова: котировки на матч российских теннисисток Куэрри победил Томпсона на старте Уимблдона Макарова, Возняцки, Азаренко, Серена, Федерер – в событиях дня на Уимблдоне
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
FIFA наказала защитника сборной РФ25
Болельщик попросил у России политическое убежище36
Россия отказалась приглашать Мэй на ЧМ151
Макаревич прокомментировал «победобесие» в РФ526
Стал известен следующий клуб Дзюбы34
Видео
00:36
Россия оставит сборную без денег за ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:56
Головин объяснил пенальти с закрытыми глазами
Футбол
00:23
Россия отказалась приглашать Мэй на ЧМ
ЧМ по футболу 2018
05:36
Аршавин поставил Россию на последнее место
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:25
Еще две команды на ЧМ лишились тренеров
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:01
FIFA наказала защитника сборной РФ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
01:24
В футболе разразился новый допинговый скандал
Футбол Легкая атлетика
00:23
Украинский тренер объявил бойкот сборной России
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:34
«Повезло»: Канчельскис осудил Черчесова
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:44
Стал известен следующий клуб Дзюбы
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение