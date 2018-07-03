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Павлюченкова в день рождения проиграла Си Сувэй на Уимблдоне
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Павлюченкова в день рождения проиграла Си Сувэй на Уимблдоне 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Теннисистка из Тайваня Си Сувэй обыграла россиянку Анастасию Павлюченкову (6:4, 4:6, 6:3) в первом раунде Уимбллона в женском одиночном разряде. Российская теннисистка сегодня отмечает день рождения — ей исполнилось 28 лет.
Матч продолжался два часа и шесть минут. Представительница Тайваня в следующем раунде сыграет с испанкой Ларой Арруабарреной.
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 34 000 000 фунтов
Открытые корты, трава
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Си Сувэй (Тайвань) — Анастасия ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия, 30) — 6:4, 4:6, 6:3  Лара Арруабаррена (Испания) — Ана Богдан (Румыния) — 6:1, 3:6, 8:6  Вера Лапко (Белоруссия) — Кристина Макхэйл (США) — 5:7, 7:5, 7:5
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