Павлюченкова в день рождения проиграла Си Сувэй на Уимблдоне

Теннисистка из Тайваня Си Сувэй обыграла россиянку Анастасию Павлюченкову (6:4, 4:6, 6:3) в первом раунде Уимбллона в женском одиночном разряде. Российская теннисистка сегодня отмечает день рождения — ей исполнилось 28 лет. Матч продолжался два часа и шесть минут. Представительница Тайваня в следующем раунде сыграет с испанкой Ларой Арруабарреной. Лондон (Великобритания) Турнир «Большого шлема» Wimbledon Общий призовой фонд 34 000 000 фунтов Открытые корты, трава Женщины Одиночный разряд Первый круг Си Сувэй (Тайвань) — Анастасия ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия, 30) — 6:4, 4:6, 6:3 Лара Арруабаррена (Испания) — Ана Богдан (Румыния) — 6:1, 3:6, 8:6 Вера Лапко (Белоруссия) — Кристина Макхэйл (США) — 5:7, 7:5, 7:5