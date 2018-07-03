Екатерина Макарова — Каролин Возняцки. Прогноз и ставки на теннисный матч 4 июля

В настоящий момент россиянка является 35-й ракеткой в одиночном разряде и первым номером — в парном. Однако на этот раз мы рассматриваем ее одиночные выступления.

Нынешний сезон нельзя назвать удачным для Екатерины Макаровой. На большинстве турниров в этом году после стартовых побед шли поражения, а на Australian Open 30-летняя теннисистка выбыла уже по итогам первой игры.

В последние месяцы ситуация только ухудшилась, в результате чего у Макаровой за спиной только вылеты по итогам стартовых игр на четырех турнирах из пяти.

Все прогнозы на Уимблдон

На травяном покрытии россиянка в нынешнем сезоне провела всего лишь три поединка, в которых одержала одну победу, которая как раз и произошла в первом раунде Уимблдона. Больше двух часов Макарова сражалась с Петрой Мартич и с трудом прошла дальше — 7:6, 2:6, 6:3.

Датчанка получила второй номер посева. Аналогичную позицию она занимает и в рейтинге WTA.

Каролин Возняцки после победы на Открытом чемпионате Австралии сумела сохранить высокий уровень игры и продолжила с еще большей энергией выкладываться в каждом поединке. Это принесло ей выходы в четвертьфиналы Санкт-Петербурга, Стамбула и Рима, а также полуфинал Дохи.

Далее последовали три подряд победы на « Ролан Гаррос » и поражение в 1/8 финала от Дарьи Касаткиной — очень неудобной для датчанки соперницы. Три недели отдыха позволили Возняцки восстановить силы, что привело к завоеванию титула в Истборне, где в финале была обыграна Арина Соболенко (7:5, 7:6). По ходу турнира Каролин разделалась с Контой, Барти и Кербер — результаты говорят об оптимальной форме второй ракетки мира.

Все прогнозы на Уимблдон

В первый игровой день на Уимблдоне Возняцки не заметила Варвару Лепченко , отдав американке всего три гейма — 6:0, 6:3. В каждом поединке Возняцки великолепно действует на задней линии и старается каждый мяч вернуть на сторону соперницы, а в самый подходящий момент стремится в контратаку.

Прогноз

Соперницы встречались между собой восемь раз — в семи матчах победу праздновала Возняцки, а в последней игре на прошлогоднем US Open лучшей стала Макарова.

Считаем, что в нынешней форме у россиянки нет никаких шансов против датчанки, которая нацелена на титул в Лондоне. Предлагаем поставить на фору Возняцки -5,5 гейма за 1,95.