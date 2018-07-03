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Шарапова поделилась эмоциями после победы сборной России в 1/8 финала ЧМ
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Шарапова поделилась эмоциями после победы сборной России в 1/8 финала ЧМ 

Газета.Ru 55 минут назад
Фото: Газета.Ru
Российская теннисистка Мария Шарапова поделилась эмоциями после победы национальной сборной по футболу в матче 1/8 финала домашнего чемпионата мира. Об этом сообщает «Советский спорт».
"Ураааа! Молодцы", — написала Шарапова в своем твиттере.
Также спортсменка опубликовала видеозапись со своей реакцией на победу.
"Газета.Ru" ведет онлайн-трансляцию главных событий 20-го игрового дня чемпионата мира.
Ранее российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов поделился эмоциями после победы сборной России над Испанией в матче 1/8 финала.
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