Шарапова поделилась эмоциями после победы сборной России в 1/8 финала ЧМ

Российская теннисистка Мария Шарапова поделилась эмоциями после победы национальной сборной по футболу в матче 1/8 финала домашнего чемпионата мира. Об этом сообщает «Советский спорт».

"Ураааа! Молодцы", — написала Шарапова в своем твиттере.

Также спортсменка опубликовала видеозапись со своей реакцией на победу.

"Газета.Ru" ведет онлайн-трансляцию главных событий 20-го игрового дня чемпионата мира.