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42 эйса помогли Кирьосу одолеть Истомина в первом круге Уимблдона
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42 эйса помогли Кирьосу одолеть Истомина в первом круге Уимблдона 

Чемпионат.com 2 часа назад
Австралиец Ник Кирьос (15) вышел во второй круг Уимблдона, сломив сопротивление узбекистанца Дениса Истомина. Поединок продолжался 2 часа 34 минуты и завершился со счётом 7:6 (7:3), 7:6 (7:4), 6:7 (5:7), 6:3 в пользу 23-летнего уроженца Канберры, занимающего 18-е место в рейтинге АТР. Ник исполнил 42 эйса, допустила 6 двойных ошибок, реализовал 1 брейк-пойнт из 3 и не проиграл ни гейма на своей подаче. Истомин 6 раз подал навылет при 2 двойных.
За выход в третий круг Кирьос поспорит с победителем встречи между голландцем Робином Хасе и румыном Мариушем Копилом.
Также во второй круг вышли американцы Брэдли Клан (Q) и Тейлор Фритц, а также итальянец Симоне Болелли.
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