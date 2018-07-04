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42 эйса помогли Кирьосу пробиться во второй раунд Уимблдона
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42 эйса помогли Кирьосу пробиться во второй раунд Уимблдона 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Eurosport
Австралийский теннисист Ник Кирьос пробился во второй раунд Уимблдона, сообщает "Советский спорт".
Кирьос сломил сопротивление представителя Узбекистана Дениса Истомина со счетом 7:6 (7:3), 7:6 (7:4), 6:7 (5:7), 6:3. Игра продолжалась 2 часа 34 минуты. На счету Кирьоса 42 подачи навлыет, шесть двойных ошибок и реализовал один брейк-поинт из трех.
Ранее Новак Джокович обыграл Тенниса Сандгрена в первом круге Уимблдона.
Теннис. Уимблдон (Великобритания). 1-й круг Ник Кирьос (Австралия) — Денис Истомин (Узбекистан) — 7:6 (7:3), 7:6 (7:4), 6:7 (5:7), 6:3
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