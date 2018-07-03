18 дней осталось до главного теннисного события года

Турнир будет проходить в Национальном теннисном центре имени Хуана Антонио Самаранча, где главным элементом будет являться центральный корт вместимостью до 2500 тысяч зрителей. Основной задачей для организаторов при обустройстве территории объекта является создание удобной инфраструктуры, где гостям и участникам было бы комфортно проводить все игровые дни.

Соревнования организованы в новом для России формате — летнего спортивного праздника для всей семьи. Помимо матчей на трех игровых кортах, зрителей ждет насыщенная развлекательная программа и активности для взрослых и детей. На часть из них уже открыта регистрация на официальном сайте турнира.

В первый игровой день состоится детская пресс-конференция, где у маленьких любителей тенниса будет возможность задать любой интересующий их вопрос в адрес заявленных участниц. А 25 июля после четвертого матча на центральной арене пройдет «Детский день». В рамках него будет организован мастер-класс и автограф-сессия. Также маленьких гостей ждут аквагримёрные станции, батуты и многое другое. Проход на территорию в этот день для детей будет бесплатным. Насыщенную программу дня продолжит пикник журнала OK!, на котором главный редактор проведет беседу с аудиторией.

Дополнительную информацию о билетах, турнире и свежих новостях можно найти на официальном сайте турнира.