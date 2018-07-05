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Каролин Возняцки: «Макарова сильно удивит меня, если пройдет далеко на „Уимблдоне“
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Каролин Возняцки: «Макарова сильно удивит меня, если пройдет далеко на „Уимблдоне“ 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Датская теннисистка Каролин Возняцки отметила, что Екатерина Макарова, которая в среду выбила ее с «Уимблдона» (6:4, 1:6, 7:5), сыграла на высшем уровне. Вместе с тем, вторая ракетка мира считает, что россиянка не сможет далеко продвинуться по турнирной сетке.
— Макарова показала отличный теннис. Но не могу сказать, что она проведет остаток турнира на таком уровне, — приводит Metro слова Возняцки. — Обидно пригрывать так — я чувствовала, что могу показать высокий результат. Макарова сильно удивит меня, если пройдет здесь далеко.
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