Серена Уильямс рассказала, что не могла похудеть из-за грудного вскармливания

На днях прославленная теннисистка Серена Уильямс призналась, что прекратила кормить грудью свою дочь Олимпию, чтобы быстрее вернуться на корт. Только этот способ помог ей прийти в форму перед престижнейшим соревнованием в истории тенниса — Уимблдоном. Как рассказала Серена, строгая диета и интенсивные тренировки не cработали.

Серена Уильямс

Все слышали, что во время кормления грудью можно похудеть, но это не произошло со мной.

36-летняя спортсменка рассказала, что долго решалась, но в итоге приняла эмоционально сложное решение — прекратить кормить грудью.

Я держала Олимпию на руках и разговаривала с ней. Я ей сказала: «Послушай, мне нужно прекратить. Мамочка должна это сделать». В этот момент я плакала.

И это помогло Уильямс: она сбросила лишние килограммы в короткие сроки: «Тогда я поняла, что все мы разные. И то, что говорят одни, может быть неправдой для других. Мне кажется, что нам важно об этом говорить».

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Напомним, что Уимблдон стартовал 2 июля. Серена Уильямс в первом круге турнира обыграла представительницу Голландии Аранту Рус со счетом 7:5, 6:3.

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