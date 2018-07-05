33 эйса помогли Хачанову победить Багдатиса и выйти в третий круг Уимблдона 

Россиянин Карен Хачанов во втором круге Уимблдона переиграл киприота Маркоса Багдатиса со счётом 6:3, 6:4, 3:6, 6:7 (4:7), 7:5. Поединок продолжался 3 часа 15 минут. 22-летний москвич, занимающий 40-е место в рейтинге АТР, исполнил 33 подачи навылет, допустил 6 двойных ошибок, реализовал 5 брейк-пойнтов 10 и проиграл 3 гейма на своей подаче. Маркос сделал 14 эйсов при 9 двойных.
В третьем круге соперником Хачанова станет американец Фрэнсис Тиафо, переигравший француза Жюльена Беннето — 4:6, 6:3, 6:4, 6:2.