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33 эйса помогли Хачанову победить Багдатиса и выйти в третий круг Уимблдона
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33 эйса помогли Хачанову победить Багдатиса и выйти в третий круг Уимблдона 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: РИА Новости
Россиянин Карен Хачанов во втором круге Уимблдона переиграл киприота Маркоса Багдатиса со счётом 6:3, 6:4, 3:6, 6:7 (4:7), 7:5. Поединок продолжался 3 часа 15 минут. 22-летний москвич, занимающий 40-е место в рейтинге АТР, исполнил 33 подачи навылет, допустил 6 двойных ошибок, реализовал 5 брейк-пойнтов 10 и проиграл 3 гейма на своей подаче. Маркос сделал 14 эйсов при 9 двойных.
В третьем круге соперником Хачанова станет американец Фрэнсис Тиафо, переигравший француза Жюльена Беннето — 4:6, 6:3, 6:4, 6:2.
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