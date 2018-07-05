Букмекеры: Хачанов легко разберётся с Багдатисом во втором круге Уимблдона

Согласно котировкам, у россиянина больше шансов в этом матче. Победа Маркоса Багдатиса оценивается коэффициентом 3.60, победа с форой «+5,5» гейма — 1.75. Если Карен Хачанов сумеет победить, сыграет ставка с коэффициентом 1.28. На то, что он сумеет отыграть фору в 5,5 гейма, можно поставить за 1.95. Ставки на то, что для определения победителя потребуется пять сетов, принимаются за 4.00.