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Букмекеры: Хачанов легко разберётся с Багдатисом во втором круге Уимблдона
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Букмекеры: Хачанов легко разберётся с Багдатисом во втором круге Уимблдона 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Букмекеры.рф
Россиянин Карен Хачанов в первом круге Уимблдона одолел испанца Давида Феррера со счётом 6:1, 7:6 (7:3), 3:6, 7:5. За выход в следующий раунд Карен 5 июля поспорит с киприотом Маркосом Багдатисом.
Согласно котировкам, у россиянина больше шансов в этом матче. Победа Маркоса Багдатиса оценивается коэффициентом 3.60, победа с форой «+5,5» гейма — 1.75. Если Карен Хачанов сумеет победить, сыграет ставка с коэффициентом 1.28. На то, что он сумеет отыграть фору в 5,5 гейма, можно поставить за 1.95. Ставки на то, что для определения победителя потребуется пять сетов, принимаются за 4.00.
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