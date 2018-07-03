Хачанов вышел во второй круг Уимблдона

Встреча продолжительностью 2 часа 27 минут завершилась со счетом 6:1, 7:6 (7:3), 3:6, 7:5 в пользу российского теннисиста.

На счету Хачанова 17 подач навылет, четыре двойные ошибки, пять реализованных брейк-пойнтов из десяти и четыре проигранных гейма на своей подаче.

Феррера исполнил три эйса и допустил семь двойных ошибок.