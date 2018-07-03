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Хачанов вышел во второй круг Уимблдона
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Хачанов вышел во второй круг Уимблдона 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Reuters
Россиянин Карен Хачанов обыграл испанца Давида Феррера в первом круге Уимблдона, сообщает ТАСС.
Встреча продолжительностью 2 часа 27 минут завершилась со счетом 6:1, 7:6 (7:3), 3:6, 7:5 в пользу российского теннисиста.
На счету Хачанова 17 подач навылет, четыре двойные ошибки, пять реализованных брейк-пойнтов из десяти и четыре проигранных гейма на своей подаче.
Феррера исполнил три эйса и допустил семь двойных ошибок.
Теннис. Уимблдон — 2018. 1-й круг Давид Феррер (Испания) — Карен Хачанов (Россия) — 1:6, 6:7, 6:3, 5:7  Ранее испанец Рафаэль Надаль одержал победу над представителем Израиля Дуди Селу в первом круге Уимблдона.
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