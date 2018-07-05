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Победы Макаровой, Федерера и сестёр Уильямс — в обзоре 2-го круга Уимблдона
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Победы Макаровой, Федерера и сестёр Уильямс — в обзоре 2-го круга Уимблдона 

Чемпионат.com 10 часов назад
Фото: Чемпионат.com
Россиянка Екатерина Макарова вышла в третий круг Уимблдона, в трёх партиях сломив сопротивление датчанки Каролины Возняцки со счётом 6:4, 1:6, 7:5.
Американка Винус Уильямс одолела румынку Александру Дулгеру со счётом 4:6, 6:0, 6:1. 23-кратная победительница турниров «Большого шлема» американка Серена Уильямс обыграла болгарку Викторию Томову — 6:1, 6:4.
Швейцарец Роджер Федерер вышел в третий круг травяного турнира «Большого шлема», победив представителя Словакии Лукаша Лацко со счётом 6:4, 6:4, 6:1.
Видеообзор прошедших поединков второго круга Уимблдона доступен на «Чемпионате».
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