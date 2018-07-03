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Джокович обыграл Сандгрена в первом круге Уимблдона
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Джокович обыграл Сандгрена в первом круге Уимблдона 

Газета.Ru 44 минуты назад
Фото: Reuters
Сербский теннисист Новак Джокович одержал победу над американцем Теннисом Сандгреном в первом круге Уимблдона, сообщает "Советский спорт".
Встреча длилась 1 час 33 минуты и завершилась со счетом 6:3, 6:1, 6:2 в пользу Джоковича.
На счету победителя поединка ни одной подачи навылет, две двойные ошибки, семь реализованных брейк-пойнтов из 19, а также один проигранный гейм на своей подаче.
Теннис совершил пять эйсов и допустил четыре двойные ошибки.
Теннис. Уимблдон — 2018. 1-й круг Теннис Сандгрен (США) — Новак Джокович — 3:6, 1:6, 2:6  Ранее первая ракетка мира румынка Симона Халеп одержала победу над японкой Куруми Нарой в первом круге Уимблдона.
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