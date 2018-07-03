Джокович обыграл Сандгрена в первом круге Уимблдона

Встреча длилась 1 час 33 минуты и завершилась со счетом 6:3, 6:1, 6:2 в пользу Джоковича.

На счету победителя поединка ни одной подачи навылет, две двойные ошибки, семь реализованных брейк-пойнтов из 19, а также один проигранный гейм на своей подаче.

Теннис совершил пять эйсов и допустил четыре двойные ошибки.

Теннис. Уимблдон — 2018. 1-й круг Теннис Сандгрен (США) — Новак Джокович — 3:6, 1:6, 2:6 Ранее первая ракетка мира румынка Симона Халеп одержала победу над японкой Куруми Нарой в первом круге Уимблдона.