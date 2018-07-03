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Остапенко с победы начала выступление на травяном турнире «Большого шлема»
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Остапенко с победы начала выступление на травяном турнире «Большого шлема» 

Чемпионат.com 1 час назад
Латвийка Елена Остапенко (12) в своём стартовом поединке на Уимблдоне-2018 переиграла британку Кэти Данн (WC) со счётом 6:3, 7:6 (7:5). 21-летняя уроженка Риги, занимающая 12-е место в рейтинге WТА, за 1 час 33 минуты сделала по 5 эйсов и двойных ошибок, совершила 4 брейка и проиграла 3 гейма на своей подаче. Во втором круге Елена сыграет с бельгийкой Кирстен Флипкенс.
Также во второй круг вышли испанки Карла Суарес-Наварро (27) и Сара Соррибес-Тормо (Q), переигравшие немку Карину Виттёфт и эстонку Кайю Канепи соответственно. Во втором круге Карла и Сара сыграют между собой.
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