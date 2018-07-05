Ещё
Остапенко стала соперницей Дьяченко по третьему кругу Уимблдона
Далее:
Читайте также:
Ещё

Остапенко стала соперницей Дьяченко по третьему кругу Уимблдона 

Чемпионат.com 1 час назад
Латвийка Елена Остапенко (12) во втором круге Уимблдона разгромила бельгийку Кирстен Флипкенс со счётом 6:3, 6:1. Поединок продолжался всего 55 минут. 21-летняя рижанка, занимающая 12-е место в рейтинге WТА, исполнила 1 эйс, допустила 4 двойные ошибки, реализовала 5 брейк-пойнтов из 8 и проиграла 1 гейм на своей подаче. Следующей соперницей Остапенко станет россиянка Виталия Дьяченко (Q).
Эстонка Анетт Контавейт (28) оказалась сильнее американки Дженнифер Брэйди — 6:2, 7:6 (7:4). В другой встрече белоруска Александра Саснович победила американку Тейлор Таунсенд со счётом 6:0, 6:4.
Чемпионат.com: последние новости
Нисикори одолел Томича на пути в третий круг Уимблдона, Гулбис победил Джумхура Дьяченко после победы над Шараповой уступит американке Кенин, уверены эксперты Шафаржова победила А. Радваньскую во втором круге Уимблдона
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шпаргалка спасла сборную Англии от вылета6
Россия призвала лишить США спортивных игр181
FIFA наказала защитника сборной РФ29
Назван главный козырь российской сборной88
Хорватские СМИ унизили сборную РФ11
Видео
00:36
Россия оставит сборную без денег за ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:42
Кокошник стал главным сувениром мундиаля
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:11
Иностранцы восхитились Россией во время ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:56
Головин объяснил пенальти с закрытыми глазами
Футбол
00:51
Пьяный дебошир попал под бывшего чемпиона UFC
MMA
00:23
Россия отказалась приглашать Мэй на ЧМ
ЧМ по футболу 2018
00:23
Назван главный козырь российской сборной
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:51
Россия призвала лишить США спортивных игр
Летние виды спорта
05:36
Аршавин поставил Россию на последнее место
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:25
Еще две команды на ЧМ лишились тренеров
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение