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Шарапова уступила соотечественнице Дьяченко в первом круге Уимблдонского турнира
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Шарапова уступила соотечественнице Дьяченко в первом круге Уимблдонского турнира 

Говорит Москва 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
В матче Открытого чемпионата Франции в 2015 году Мария Шарапова одержала победу.
Во втором круге 27-летняя Виталия Дьяченко сыграет с американкой Софией Кенин.
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