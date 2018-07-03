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Шарапова уступила соотечественнице Дьяченко в первом круге Уимблдонского турнира
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Шарапова уступила соотечественнице Дьяченко в первом круге Уимблдонского турнира
Говорит Москва
1 час назад
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Фото:
Национальная Служба Новостей
В матче Открытого чемпионата Франции в 2015 году
Мария Шарапова
одержала победу.
Во втором круге 27-летняя
Виталия Дьяченко
сыграет с американкой Софией Кенин.
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