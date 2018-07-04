Шарапова заявила, что не реализовала свое преимущество в матче Уимблдона с Дьяченко

ТАСС , 4 июля. Российская теннисистка Мария Шарапова в матче первого круга Уимблдона против соотечественницы Виталии Дьяченко не смогла реализовать преимущество, которое у нее было по ходу встречи. Такое мнение высказала Шарапова, слова которой приводит пресс— служба турнира.

Встреча завершилась со счетом 6:7 (3:6), 7:6 (7:3), 6:4 в пользу Дьяченко.

"У меня были шансы победить в этом матче, — сказала Шарапова. — Хотя я и не играла в свой лучший теннис, тем не менее, мне не хватило пары очков для победы. Иногда так бывает, что ставишь себя в лучшую позицию, но в итоге проигрываешь. Сегодня именно так и произошло".

При этом 31-летняя Шарапова отметила, что чувствует себя гораздо лучше, чем год назад. «Это касается и настроя, и мотивации, и здоровья, конечно», — сообщила она.

Во втором круге Дьяченко сыграет с американкой Софией Кенин. Уимблдон завершится 15 июля.