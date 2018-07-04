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Мария Шарапова: «Оборонялась немного больше, чем следовало»
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Мария Шарапова: «Оборонялась немного больше, чем следовало» 

Спорт-Экспресс 6 часов назад
Россиянка Мария Шарапова​ после поражения от Виталии Дьяченко в первом круге «Уимблдона» отметила, что на турнирах такого уровня нужно играть агрессивнее. 31-летняя россиянка намерена сделать выводы из этого поражения.
— Она играла крайне агрессивно. Я оборонялась немного больше, чем следовало. Она пришла сегодня, чтобы выиграть, и сделала это, — цитирует «Р-Спорт» Шарапову. — Мне все время кажется, что переход от глины к траве с возрастом дается мне чуть тяжелей. Это вопрос подготовки, преодоления боли в первую неделю. Я не думаю, что это отличается чем-то от того, что у других.
Думаю, всегда трудно оценить мотивацию после поражения в первом круге. Но вне всяких сомнений, я не буду прятаться от ошибок, посмотрю запись, изучу, что было неправильно. Это не всегда приятно, но иногда полезно, чтобы усовершенствоваться.
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