Возняцки: «Удивлюсь, если Макарова далеко дойдет на Уимблдоне»

Вторая ракетка мира Каролина Возняцки прокомментировала поражение от россиянки Екатерины Макаровой во втором круге Уимблдона. Встреча состоялась 4 июля и завершилась со счетом 6:4, 1:6, 7:5.

«Я не могу злиться на себя, потому что я играла так, как могу. Думаю, соперница сыграла выше своего уровня, ей повезло в те моменты, когда это было нужно.

Сегодня есть 90% соперниц, которых я бы обыграла, и еще 10%, с которым у меня были бы хорошие шансы. Но иногда игра не идет, все складывается против тебя.

Макарова играла хорошо, но не знаю, сможет ли она поддерживать этот уровень на протяжении всего турнира. Удивлюсь, если она далеко пройдет на Уимблдоне», — цитирует Возняцки Metro.

В третьем круге Екатерина Макарова сыграет против Люси Шафаржовой из Чехии. Матч состоится 6 июля.