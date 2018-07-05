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Бенчич победила Риске, Цибулкова одолела Конту во втором круге Уимблдона
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Бенчич победила Риске, Цибулкова одолела Конту во втором круге Уимблдона 

Чемпионат.com 18 минут назад
Фото: Чемпионат.com
Швейцарка Белинда Бенчич вышла в третий круг Уимблдона. Во втором раунде 21-летняя уроженка Флавиля, занимающая 56-е место в рейтинге WТА, одержала волевую победу над американкой Элисон Риске со счётом 1:6, 7:6 (12:10), 6:2. Встреча продолжалась 2 часа 24 минуты. Белинда исполнила 5 эйсов и допустила столько же двойных ошибок. За выход в четвёртый круг Бенчич поспорит с испанкой Карлой Суарес-Наварро (27).
Словачка Доминика Цибулкова переиграла британку Йоханну Конту (22) — 6:3, 6:4. В третьем круге Доминика встретится с бельгийкой Элисе Мертенс (15).
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