Бенчич взяла верх над Суарес-Наварро в третьем круге Уимблдона

Швейцарка Белинда Бенчич вышла в четвёртый раунд Уимблдонского турнира, победив испанку Карлу Суарес-Наварро (27) в двух сетах — 6:1, 7:6 (7:3). Ранее теннисистки встречались лишь однажды, на грунтовом турнире в Штутгарте в 2015 году, и тогда Карла взяла верх в двух партиях.

Теннисистки провели на корте 1 час 25 минут. Бенчич выполнила 3 эйса, допустила 3 двойные ошибки и использовала 7 брейк-пойнтов из 10. На счету Суарес-Наварро 1 подача навылет, 2 двойные и 4 реализованных брейк-пойнта из 8.

Следующей соперницей Белинды станет либо немка Анжелика Кербер (11), либо японка Наоми Осака (18).

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