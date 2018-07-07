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Бенчич взяла верх над Суарес-Наварро в третьем круге Уимблдона
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Бенчич взяла верх над Суарес-Наварро в третьем круге Уимблдона 

Чемпионат.com 7 июля 2018
Швейцарка Белинда Бенчич вышла в четвёртый раунд Уимблдонского турнира, победив испанку Карлу Суарес-Наварро (27) в двух сетах — 6:1, 7:6 (7:3). Ранее теннисистки встречались лишь однажды, на грунтовом турнире в Штутгарте в 2015 году, и тогда Карла взяла верх в двух партиях.
Теннисистки провели на корте 1 час 25 минут. Бенчич выполнила 3 эйса, допустила 3 двойные ошибки и использовала 7 брейк-пойнтов из 10. На счету Суарес-Наварро 1 подача навылет, 2 двойные и 4 реализованных брейк-пойнта из 8.
Следующей соперницей Белинды станет либо немка Анжелика Кербер (11), либо японка Наоми Осака (18).
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